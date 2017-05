Stava fotografando un'esercitazione a fuoco vivo, indossava la sua divisa dell'esercito americano ed è morta così, poco dopo aver fatto quell'ultimo scatto: Hilda Clayton è deceduta il 2 luglio del 2013 e a quasi quattro anni di distanza la U.S. Army ha deciso di pubblicare la foto dei suoi ultimi istanti di vita, da lei stessa immortalati, all'interno dell'ultimo numero del Military Review Journal. Hilda era la prima reporter e regista di guerra statunitense morta nel conflitto in Afghanistan.

L'incidente si verificò nella provincia di Laghman e provocò la morte – oltre che della fotografa-soldato Clayton – anche altri 4 suoi commilitoni, uno dei quali era stato affiancato a lei per imparare il mestiere del fotogiornalismo di guerra. In un altro scatto fatto dalla stessa reporter pochi istanti prima si vede anche un altro militare che opera con lei, di cui, tuttavia, non è stato diffuso in nome. La pubblicazione delle ultime foto di Hilda Clayton vuole essere un tributo da parte dell'Esercito degli Stati Uniti: "Clayton ha anche condiviso il rischio nel partecipare alle varie operazioni belliche" specificano infatti dalla U.S. Army.

La donna era una componente della 55esima Signal Company intitolata con base nel Maryland, un reparto con una lunga tradizione di fotografia sul fronte. In onore della sua combattente morta, l'unità a cui Hilda afferiva le ha intitolato una annuale e storica competizione di fotografia di guerra – la ormai Clayton Best Combat Camera (COMCAM) Competition.