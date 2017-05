Incidente mortale a Fossombrone, in provincia di Pesaro. La vittima è un 42 enne, Filippo Morelli, titolare di una rivendita moto lungo la vecchia Flaminia. Secondo le ricostruzioni, ‘uomo stava viaggiando in sella a uno scooter quando non si sarebbe accorto di una macchina intenta a svoltare a sinistra e avrebbe provato sorpassarla. La vettura, una Renault Megane alla cui guida c’era un trentenne, l’avrebbe urtato e scaraventato contro un muretto di cemento. Nell'impatto, Morelli ha battuto violentemente la testa, perdendo il casco. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime.

Sul posto sono giunti gli operatori del 118 che hanno cercato a lungo di rianimare Morelli, poi trasferito all’ospedale di Torrette di Ancona a bordo dell’eliambulanza atterrato sulla luogo dell’incidente. Purtroppo i medici del nosocomio non hanno potuto far nulla per salvare la vita del paziente, deceduto poche ore dopo il suo ricovero a causa delle gravi fratture riportate in più parti del corpo. Sul posto si sono portati anche i carabinieri a sirene spiegate seguiti da una pattuglia della polizia municipale, i vigili del fuoco che hanno bloccato il traffico per consentire ai soccorritori di fare l’impossibile.

Morelli gestiva un negozio di esposizione moto: qualche settimana fa aveva subito il furto di 15 moto di grossa cilindrata, nuove di zecca, non ancora immatricolate, in prevalenza Kawasaki. Un danno di oltre 200 mila euro.