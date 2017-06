Una banale festa di compleanno, non fosse per la torta piuttosto inusuale e gli ospiti intervenuti all'evento. Qualche giorno fa, a Milano, molti esponenti di Forza Nuova, capitanati dal segretario nazionale Roberto Fiore, si sono ritrovati nella storica sede milanese "Presidio" di piazza Aspromonte per festeggiare i 60 anni del dirigente Ettore Sanzanni, segretario provinciale di Forza Nuova a Lodi. Sanzanni, segni particolari: una svastica tatuata sul braccio, corredata dalla scritta Adolf Hitler e da un'aquila del Terzo Reich, noto soprattutto per sostenere che gli immigrati sono animali e "come animali vanno trattati". La torta del festeggiato, per essere all'altezza del personaggio da omaggiare, non era da meno: un dolce con sfondo rosso e una svastica nera a decorazione e la scritta Sieg Heil (Saluto alla vittoria, ndr). Le foto della festa di compleanno di Sanzanni sono state diffuse sui social e ben presto hanno fatto il giro della Rete. Al compleanno, oltre a Fiore, hanno partecipato numerosi esponenti di Forza Nuova, ad esempio Mirko "BioMirko" Viola, 48 anni, ex aderente del gruppo neonazista Stormifront, conosciuto soprattutto per le varie prese di posizione incitanti alla discriminazione e all'odio razziale contro gli ebrei che gli sono costate una condanna a due anni e 8 mesi, oltre a due arresti.

Non è la prima volta che un evento milanese organizzato da Forza Nuova provoca polemica. Lo scorso 14 gennaio, per esempio, è andata in scena una manifestazione all'Arco della Pace intitolata "Per la sovranità in piazza" alla quale hanno partecipato oltre 250 camerati al grido "Italia agli italiani". La manifestazione, autorizzata da questura e prefettura "in forma statica", si è invece svolta in forma di corteo, corredata da sventolio di bandiere. L'evento ebbe eco nazionale, tanto che il deputato di Sinistra Italiana Giovanni Paglia presentò un'interrogazione al ministro dell'Interno Marco Minniti per chiedere per quale motivo "viene ancora consentito a questa formazione politica di tenere comizi e manifestazioni nelle piazza italiane". All'interrogazione rispose il viceministro Filippo Bubbico, il quale "non risultano pronunce giurisdizionali che abbiano accertato il concretizzarsi nella fattispecie della riorganizzazione del disciolto partito fascista".