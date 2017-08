Paura nelle Filippine, dove è stata avvertita una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.3. L’epicentro del terremoto è stato registrato dall’Istituto filippino di Vulcanologia e sismologia a sud-ovest della città di Nasugbu nella provincia di Batangas, a 65 chilometri a sud di Manila. Tanta la paura a Manila, dove la scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione e ha scatenato il panico tra la gente. In tanti sono usciti fuori dalle loro case, dagli uffici e dai centri commerciali. Il terremoto, registrato alle 13.28 ora locale (alle 7.28 ora italiana), si è verificato alla profondità di 183 km.

Non si segnalano al momento danni o vittime – Sono in corso verifiche nelle aree colpite ma al momento, comunque, non si segnalano danni o vittime. Lo scorso giugno due persone sono morte e centinaia sono rimaste ferite a seguito di un terremoto di magnitudo 6,5 che colpito le Filippine orientali.