Un forte terremoto di magnitudo 6 della scala Richter (dati INGV) ha colpito Cuba questa mattina (erano da poco passate le 4 nello Stato centroamericano). L’epicentro del sisma è stato registrato a circa 80 chilometri a sud ovest di Santiago de Cuba, che ospita più di mezzo milione di abitanti, e a 154 chilometri a ovest di Guantanamo Bay. Ha colpito ad una profondità di soli 10 chilometri. In precedenza altre due scosse, di magnitudo 4.8 e magnitudo 4.6 erano state avvertite nella stessa zona poco prima delle 3.

La scossa è stata sentita anche a Santiago de Cuba, Palma Soriano, Bayamo, e nella stessa Guantanamo. La United States Geological Survey (USGS) ha calcolato la magnitudo del terremoto in 5.4 gradi, mentre l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha calcolato la propria stima preliminare a 5,7 gradi. Non ci sono notizie di eventuali lesioni o danni gravi. Fortunatamente, al momento, non sono state segnalate vittime, né tanto meno feriti. Solidarietà alle popolazioni colpite dal sisma anche da parte del Presidente USA Donald Trump

La zona colpita dal terremoto di questa mattina sperimenta regolarmente piccoli terremoti, ma forti sismi sono insoliti. Nel maggio del 1992, 40 persone sono rimaste ferite e più di 800 edifici sono stati danneggiati quando un potente terremoto di magnitudo 7.0 ha colpito al largo della costa sud-orientale di Cuba. Il più drammatico si è verificato il 6 Novembre 1776 ed è stato di magnitudo 7.6. Il violentissimo sisma generò gravi danni proprio a Santiago de Cuba, dove si registrarono 120 vittime.