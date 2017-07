Nella tarda mattinata di sabato 22 luglio un uomo ha gettato una sostanza acida sulla moglie, prima di fuggire in auto con i figli piccoli della coppia. Il fatto è avvenuto in un condominio di via Salinatore a Forlì, dove un uomo di nazionalità kosovara, al culmine di un litigio con la moglie, 37enne albanese, l'ha prima ferita leggermente con un coltello e le ha poi diretto contro un liquido acido. Sono intervenuti tempestivamente i vicini, che hanno tentato, senza successo, di fermare l'aggressore e hanno poi soccorso la donna lavandole le parti colpite dalla sostanza corrosiva. I due figli, di cui non si hanno al momento notizie, sono stati probabilmente rapiti dal padre e sarebbero in auto con lui. I Carabinieri stanno indagando sulla vicenda e stanno cercando l'uomo.

La vittima, soccorsa poi in ospedale, non è in gravi condizioni ed è stato prezioso l'intervento dei vicini che hanno provveduto ad annullare tempestivamente l'effetto corrosivo dell'acido. Sull'accaduto si è espressa Clarissa Matrella, presidente dell'associazione antiviolenza e antistalking Butterfly di Riccione, che, sottolineando la frequenza di episodi simili di violenza, ha spiegato "stiamo rilevando diverse minacce da parte di uomini troppo gelosi nei confronti delle loro donne, minacce del tipo Ti sfiguro con l'acido".