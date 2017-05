Una bimba di appena due anni di Meldola, in provincia di Forlì Cesena, è stata ricoverata ed è ora in condizioni gravissime all'ospedale Bufalini di Cesena: la piccola stava giocando nel giardino della sua casa mentre sua madre tagliava il prato con il tosaerba e il padre si occupava di altri lavori domestici.

Inavvertitamente la piccola è finita davanti alla ruote della macchina agricola: la madre ha tentato di frenare, ma la distanza era ormai troppo breve per arrestarsi. La bambina è così finita sotto il trattore tosaerba ed è stata soccorsa da suo padre, che l'ha estratta ed ha tentato di fermare l'emorragia in corso, chiamando nel frattempo un'ambulanza. Nel giro di pochi minuti sul posto è atterrato un elicottero del 118. La piccola è stata immobilizzata quindi trasportata all’ospedale Bufalini di Cesena. Stando a quanto riporta un bollettino medico, la bimba, colpita dalle lame del veicolo, avrebbe riportato gravi ferite alle gambe. È stata operata d’urgenza.

Stando a quanto accertato dai carabinieri la madre, alla guida del piccolo trattore, stava facendo un "giro di prova": l'attrezzo, infatti, era stato acquistato da poco e la donna non aveva alcuna dimestichezza. Sotto choc, anche la mamma della vittima è stata trasportata in ospedale per un malore. Il sostituto procuratore della Repubblica Lucia Spirito ha disposto il sequestro del mezzo falciaerba.