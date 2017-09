Tragico incidente stradale nel tardo pomeriggio di lunedì a Terra del Sole, in provincia di Forlì-Cesena, dove un motociclista che stava percorrendo via Ladino, all’altezza dell’attraversamento con la statale 67, è rimasto ucciso dopo essere stato vittima di uno scontro con un'auto che viaggiava in senso opposto. La vittima è il 58enne forlivese Francesco Negro , soccorso sul posto dai medici ma deceduto poco dopo in ospedale a causa delle gravissime ferire riportate nell'impatto con una vettura.

Terribile la scena che si è presentata davanti ai soccorritori giunti sul posto. L'uomo aveva perso tantissimo sangue a causa di una gamba completamente maciullata e amputata dall'impatto. Nello schianto infatti il centauro ha fatto un volo di oltre quindici metri, falciando diversi pali della segnaletica stradale. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, è accorso anche l'elicottero che ha provveduto al trasporto d’urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena dove però il 58enne è morto poco dopo. Nessuna ferita invece per la conducente dell’auto coinvolta nell'incidente stradale mortale. La donna è rimasta però in stato di shock ed è stata accompagnata in ospedale per accertamenti.