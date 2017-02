in foto: Carro del Carnevale di Follonica capovolto (Facebook).

Paura ma nessun danno a Follonica, in provincia di Grosseto. Qui, la parte superiore di un carro allegorico, che sfilava per il primo appuntamento cittadino dedicato al Carnevale 2017, si è staccata e ha travolto alcune persone, ferendone almeno cinque tra cui una bambina di quattro anni trasferita in ambulanza all'ospedale Misericordia di Grosseto e un uomo di settantuno, il più grave, portato in codice rosso al Le Scotte di Siena in elisoccorso. L'incidente è accaduto sul lungomare Carducci, nei pressi di piazza XXV Aprile e della Torre Azzurra.

Sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118 per mettere di nuovo in sicurezza la zona e tranquillizzare i visitatori, soprattutto bambini, presenti all'evento. Il carro protagonista dell'incidente è quello del rione Cassarello: la grossa figura caduta ritraeva Matteo Renzi con una maschera di Paolo Gentiloni seduto su una tartaruga. A causare il crollo, probabilmente, il cedimento di un perno.

Il carro è stato sequestrato e i carabinieri hanno avviato le indagini per capire le cause di quanto accaduto. Il sindaco di Follonica, Andrea Benini, che si trovava sul luogo dell'incidente, ha rinraziato i soccorritori: "Siamo frastornati e dispiaciuti perché la giornata era iniziata nel migliore dei modi" ha aggiunto ha sottolineato come "anche numerosi cittadini hanno collaborato con grande senso di umanità e civiltà".