Almeno trenta persone sono sotto inchiesta da parte della polizia indiana dopo essersi rese protagoniste di un assalto a un ufficio governativo del distretto di Ahmedabad, nello stato federato del Gujarat. Lo riporta il giornale locale Times of India secondo il quale la folla inferocita ha preso di mira un funzionario pubblico di uno degli uffici bloccandolo e infilandogli in bocca un mazzo di banconote solo perché accusato di essersi fatto corrompere. L'intera scena sarebbe stata ripresa da alcune tv locali che si trovavamo sul posto per documentare quella che avrebbe dovuto essere una semplice manifestazione di protesta.

Secondo il giornale, ad organizzare la protesta era stato un gruppo di attivisti locali non nuovi a simili episodi e il cui leader è stato arrestato dalle forze dell'ordine insieme ad altri attivisti ripresi nelle immagini. "L'uomo e altri attivisti, tra cui donne, hanno fatto irruzione nella sede pubblica e lo hanno costretto un funzionario a mangiare banconote bagnate. Quando il funzionario ha resistito il gruppo lo ha bloccato e forzatamente gli ha aperto la bocca malmenandolo" hanno spiegato le autorità locali ai media. "Non avevo mai incontrato queste persone in tutta la mia vita … appena hanno fatto irruzione nel nostro ufficio mi hanno costretto a mangiare banconote… nessuno del gruppo mi ha detto quale era il loro risentimento contro di me", ha sottolineato invece il dipendente pubblico.