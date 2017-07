Paura nelle scorse ore sul Gargano, in provincia di Foggia, dove tre persone sono rimaste ferite per il cedimento del solaio di un edificio di tre livelli a Carpino. L'episodio, al primo piano della palazzina, ha coinvolto due uomini di 82 e 69 anni e una donna di 62 anni, fortunatamente in maniera non grave. Ad avere la peggio il 69enne proprietario dell'appartamento, trasportato in ospedale e ora ricoverato con prognosi riservata. Giudicato guaribile in 25 giorni il più anziano, ferite solo lievi invece per la donna.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto fatta dai carabinieri e dai vigili del fuoco accorsi sul posto, i tre si sono trovati improvvisamente senza terreno sotto i piedi, facendo un volo di circa tre metri. Immediatamente soccorsi dal personale del 118, sono stati trasportati tutti all'ospedale di San Giovanni Rotondo dove i medici hanno riscontrato fratture varie e politraumi.

Dai primi rilievi tecnici, sembra che il crollo del solaio sia stato causato dal cedimento della volta a botte dell'appartamento al piano terra, presumibilmente lesionata da una leggera scossa sismica avvenuta nei giorni scorsi. Il Gargano e più precisamente la zona tra Vico del Gargano e Carpino infatti lunedì scorso è stata epicentro di una scossa di terremoto di magnitudo 3.4. La palazzina ovviamente è stata evacuata e sequestrata in attesa dell'esito delle indagini in corso.