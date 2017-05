in foto: Foto di repertorio

Non c’è stato nulla da fare per Domenico Coco, un giovane di ventotto anni morto questa notte in un drammatico incidente stradale avvenuto nel Foggiano. Il ragazzo, di San Marco in Lamis e residente a Sannicandro Garganico (Foggia), ha avuto un incidente intorno all’1.30 lungo la Strada a Scorrimento Veloce del Gargano, nei pressi di Sannicandro Garganico. Stando a quanto ricostruito, Domenico Coco era a bordo della sua auto, una Alfa Romeo 159, quando non è riuscito a evitare un cinghiale che attraversava la strada. Ha quindi investito l’animale e ha perso il controllo dell'auto. A quel punto il veicolo guidato dal giovane ha concluso la corsa contro un muretto e poi contro un guard rail.

Il 28enne morto sul colpo, ferito un altro passeggero – L'impatto è stato violentissimo. Domenico è morto sul colpo e una persona che viaggiava insieme a lui è rimasta ferita. Al momento le condizioni del ferito non sono note. Per estrarre i due passeggeri dalle lamiere dell’auto è stato necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamenti di San Severo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri del Comando provinciale di Foggia che indagano sull’accaduto. Sul posto anche i soccorritori del 118 che hanno potuto soltanto constatare la morte del ragazzo.