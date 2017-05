in foto: Incidente d'auto (repertorio)

Non c’è l’ha fatta Raffaele Palazzo, il 43enne che intorno alle 22 e 15 del 7 maggio si è schiantato contro un albero in viale Primo Maggio, a Foggia. L’uomo era stato trasportato in condizioni disperate al pronto soccorso degli Ospedali Riuniti ma a nulla sono serviti gli sforzi del personale medico. Raffaele è deceduto poco tempo dopo il suo arrivo all'ospedale: troppo gravi le ferite riportate nell'incidente.

Il 43enne era da solo al volante della sua Alfa Romeo 159 Sportwagon quando, per cause ancora da chiarire ma probabilmente imputabili alla velocità elevata, Raffaele avrebbe perso il controllo del veicolo, schiantandosi contro un albero all’altezza della Chiesa del Carmine Nuovo, in zona Tribunale.

L’urto è stato così violento da abbattere l’albero e disintegrare il veicolo fino al montante centrale tra gli sportelli, cosa che ha resto particolarmente difficoltosa l’estrazione del corpo dell’uomo e costretto i vigili del fuoco a tranciare le lamiere del mezzo con una sega elettrica. Raffaele Palazzo lascia una moglie e una figlia.