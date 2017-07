L'Audi sulla quale viaggiava insieme alla sua famiglia è improvvisamente uscita fuori strada, forse a causa della pioggia, andandosi a scontrare contro un autobotte dei vigili del fuoco. È morta così, a soli 7 mesi, la piccola Maria Nicole Infante. Feriti, invece, risultano i genitori, la nonna e la zia, che se la caveranno con qualche giorno di prognosi. L'incidente è avvenuto martedì 25 luglio alle porte di San Menaio, frazione balneare di Vico del Gargano, in provincia di Foggia, lungo la statale 89. La vettura, con a bordo la neonata e i suoi parenti, originari di San Severo, si stava dirigendo probabilmente al mare.

Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, l'auto, nei pressi di una curva a gomito, avrebbe invaso la corsia opposta, sulla quale sopraggiungeva il mezzo dei vigili del fuoco, che tornava dal Gargano, colpito negli ultimi giorni da una serie di incendi. L'impatto è stato molto violento, e per la bambina non c'è stato nulla da fare. Inutili si sono rivelati i soccorsi. Da Rodi Garganico è stata trasferita in ospedale con l'elisoccorso, ma è deceduta durante il tragitto. Feriti, ma non in maniera grave, gli altri passeggeri: la madre della piccola, 25 anni, il padre, di 20 anni, la nonna di 51 e un’altra bambina di 7 anni, zia della giovane vittima. Intanto, i carabinieri continuano le indagini per far luce sull'esatta dinamica dell'incidente.