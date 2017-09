Choc ad Ischitella, sul Gargano, dove questa mattina, una 15enne è stata ferita con un colpo di pistola esploso in pieno volto da una persona non ancora identificata: i sospetti sarebbero concentrati sull’ex compagno della madre, un uomo di 37 anni del posto che in questo momento è ricercato. Il fatto è avvenuto intorno alle 7.30, in via Zuppetta, un vicolo del centro storico del comune foggiano, mentre la giovane stava camminando per recarsi a scuola. La ragazzina è stata soccorsa e trasportata agli Ospedali riuniti di Foggia, dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico e indotta in coma farmacologico. Le sue condizioni sono gravissime.

Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri della stazione di Ischitella, raggiunti poi dai colleghi delle vicine stazioni di Rodi Garganico e Carpino, che, sul luogo della sparatoria, non sono riusciti a recuperare bossoli. Chi ha sparato, dunque, avrebbe utilizzato un revolver oppure avrebbe esploso un unico proiettile prima di far perdere le proprie tracce.

I militari stanno provando a capire se nella zona ci siano telecamere di videosorveglianza e stanno ricostruendo le dinamiche familiari e personali della 15enne nel tentativo di dare una spiegazione al terribile gesto. La vittima era seguita dai servizi sociali ed era stata affidata ai nonni. I media locali riferiscono che la ragazzina questa mattina abbia incontrato l’ex compagno della mamma, un 37enne di Ischitella. La ragazza stava scendendo per le scale in modo da raggiungere la fermata dell’autobus e andare a scuola. Dopo una breve discussione, secondo una prima ricostruzione, l’uomo le ha sparato ed è poi fuggito.