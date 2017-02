Per Flixbus, la celebre società originaria di Monaco di Baviera che opera nel settore del trasporto low-cost, potrebbe non essere ancora giunta la fine. Nonostante l'emendamento al Milleproroghe proposto dai parlamentari di Conservatori e Riformisti e approvato dal Senato, il governo ora sembra essere intenzionato a porre rimedio a questa situazione e a cancellare la norma che, dovesse divenire definitiva, sancirebbe l'uscita dal mercato italiano dell'operatore low cost. "In questi giorni si è parlato molto della protesta dei tassisti e meno della norma anti Flixbus che voleva cancellare il diritto di tanti consumatori a viaggiare su autobus low-cost. Ho chiesto al governo di cancellare questa norma e il governo ci ha dato ragione: sarà abrogata al primo provvedimento utile", ha annunciato il relatore del decreto Milleproroghe alla Camera Andrea Mazziotti dopo l'approvazione da parte di Montecitorio di alcuni ordini del giorno dedicati al tema.

"Sono molto soddisfatto e altrettanto contenti saranno i tantissimi viaggiatori che in questi anni hanno avuto più possibilità di scelta. Vince la concorrenza, vince il libero mercato, sempre nel perimetro fissato dalla legge", ha sottolineato Mazziotti. Dello stesso avviso anche il deputato Daniele Capezzone, che nel corso degli ultimi giorni si era battuto per la cancellazione di questo emendamento: "Il Governo ha detto sì al nostro ordine del giorno presentato con i colleghi Corsaro e Bianconi sul tema Flixbus, per consentire a questo servizio di poter esistere e competere con gli altri, senza subire danni. Ora la strada per risolvere il problema e garantire la vita di Flixbus è aperta. O nel provvedimento sulla concorrenza o nel primo provvedimento utile, l'impegno ora c'è. Va rispettato. Bene", ha evidenziato Capezzone.

Secondo il deputato del Partito Democratico Sergio Boccadutri, l'approvazione dell'emendamento presentato da Cor "è stato un grave errore, a cui il Governo si è prontamente impegnato a rimediare quanto prima, anche per non incorrere nel rischio di una procedura di infrazione europea oppure una censura da parte della Corte Costituzionale. Le norme di cui ho chiesto la soppressione sono infatti lesive di alcuni principi cardine del nostro ordinamento posti a presidio dell'attività di impresa e del libero gioco concorrenziale, violano il principio della certezza del diritto, pregiudicano gravemente il legittimo affidamento degli operatori economici sulla normativa vigente, in base alla quale le aziende costruiscono il proprio business model e programmano i loro investimenti e violano la concorrenza nel settore dei servizi automobilistici regionali di competenza statale, riducendo l'offerta di servizi ai passeggeri", ha spiegato il parlamentare dem. "Oggi non abbiamo potuto fare di più in quanto il Milleproroghe non era passibile di modifiche in considerazione dell'ormai prossima scadenza dei termini di conversione, ma contiamo di porvi rimedio quanto prima probabilmente in occasione dell'esame del disegno di legge annuale sulla concorrenza, che a breve riprenderà il suo corso", ha infine concluso Boccadutri.

"L'approvazione di tre ordini del giorno con parere favorevole del Governo impegna il Governo stesso a risolvere il problema e rappresenta un segnale che ci spinge a credere in questo Paese. Oggi, di fronte ad un problema reale, la Camera dei Deputati sceglie di stare dalla parte delle decine di aziende e dei milioni di passeggeri coinvolti. Siamo fiduciosi che il Governo darà seguito alle decisioni del Parlamento e supererà l'abuso normativo prodotto negli ultimi giorni. Viva Flixbus, viva la libertà di viaggiare!", ha commentato il managing director di Flixbus Italia, Andrea Incondi.