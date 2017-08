Un uomo è morto e una donna è stata ricoverata in ospedale dopo aver partecipato al Flamefest, la tre giorni all’aperto nel Kent, tra sessioni sadomaso e “un’area giochi per adulti”. La polizia è arrivata sulla scena poco dopo le 6 del mattino dove ha trovato l’uomo privo di vita e la donna in stato di incoscienza. Al momento, il decesso dell'uomo viene trattato come "inspiegabile". Il Flamefest è andato in scena a Brokes Wood, nell’High Brooms, durante il fine settimana. E’ terminato domenica, ma i servizi di emergenza sono stati chiamati solo questa mattina intorno alle 6:15 dopo le segnalazioni di un “incidente medico”.

Il Festival del sesso.

Circa 500 persone si sono date appuntamento per il festival. Il prezzo era di 100 sterline per chi ha una propria tenda o di 300 per una di lusso. I partecipanti che hanno aderito al Flamefest sono stati esortati a “esplorare il dolore, sperimentare piacere e realizzare le loro fantasie”. Tra gli altri eventi, previste “lezioni di kink” (asfissia erotica) e “un’area di visione per gli adulti” per gli esibizionisti che vogliono mostrare i loro talenti. Gli organizzatori dicono che la “filosofia” del festival è quella di “riunire le comunità, in particolare i kinksters e i ravers”, scrive il Daily Mail.

Le indagini della polizia sull'incidente.

Un portavoce della polizia Kent ha dichiarato: "La polizia sta facendo indagini per stabilire le circostanze riguardo una morte inspiegabile a Tunbridge Wells. I funzionari sono stati chiamati dal servizio di ambulanza South East Coast alle 6,14 del martedì 22 agosto per un incidente medico in un campeggio in Powder Mill Lane, Tunbridge Wells. Pattuglie e ambulanze sono arrivate sulla scena dove un uomo è stato rinvenuto cadavere morto. La morte viene trattata come inspiegabile in questa fase. Inoltre, una donna in stato di incoscienza ha ricevuto un trattamento medico ed è stata portata in un ospedale locale da un’ambulanza".