Il mese di agosto è ormai agli sgoccioli e, come da tradizione, con il termine dell'estate il Fisco torna a bussare alla porta dei contribuenti italiani. Negli ultimi giorni del mese, infatti, sono previste in particolare numerose scadenze da tenere ben presenti per evitare sanzioni da parte del Fisco. Il 30 e 31 agosto scadono infatti sia i termini del cosiddetto ravvedimento operoso, ovvero dei versamenti delle imposte non effettuati entro la data stabilita, il 31 luglio 2017, sia quelli per il versamento della terza rata dell'Irpef a titolo di saldo 2016 e acconto 2017, sia quelli per il versamento della 4° rata dell'imposta di bollo virtuale o della cosiddetta cedolare secca.

Mercoledì 30 agosto

Ravvedimento operoso: scadenza dei termini per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 31 luglio 2017, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo.

Per avvalersi del cosiddetto "ravvedimento operoso", di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, i contribuenti tenuti al versamento dei tributi derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali che intendono regolarizzare il mancato o insufficiente versamento non effettuato entro il termine del 31 luglio 2017 potranno pagare quanto dovuto mediante Modello F24, utilizzando servizi di homebanking oppure tramite altro intermediario abilitato, corrispondendo una piccola quota di interessi moratori. "Per beneficiare del ravvedimento operoso è necessario che il pagamento della sanzione ridotta venga eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno", specifica il sito dell'agenzia delle Entrate.

Giovedì 31 agosto

Irpef: versamento della terza rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%. Questa scadenza riguarda i contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2017.

Per regolarizzare la propria posizione, sarà sufficiente pagare quanto dovuto mediante Modello F24 telematico, utilizzando servizi di homebanking oppure tramite altro intermediario abilitato, ma anche con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione.

Imposta di bollo virtuale: i soggetti autorizzati a corrispondere l'imposta di bollo in maniera virtuale, entro il termine stabilito dovranno effettuare il versamento della 4° rata bimestrale dell'imposta di bollo relativa alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2017.

Cedolare secca: i contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche che hanno scelto il pagamento rateale e effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2017, dovranno effettuare il versamento della 3° rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca" a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%.

Assicurazioni: le imprese assicurative dovranno ottemperare al versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di luglio 2017 nonché gli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di giugno 2017 mediante Modello F24.