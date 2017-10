Nuda di notte, coperta appena dagli slip e dai calzini,in un luogo sconosciuto e in un Paese straniero. È il traumatico risveglio di una ragazza americana in visita in Italia che nelle scorse ore si è ritrovata, senza sapere come, in un atrio di un edificio di Firenze dove non ricorda di essere mai entrata. L'episodio, avvenuto nella notte tra venerdì e sabato nella zona di San Niccolò, ha assunto i caratteri di un vero e proprio giallo proprio perché la ragazza non ricorda assolutamente nulla delle ore immediatamente precedenti il suo risveglio.

La giovane donna , una 27enne ,ha avuto solo la forza di bussare al campanello della prima porta che ha visto dove infine ha trovato soccorso e da dove è partita la richiesta di auto a sanitari e forze dell'ordine. La ragazza, ascoltata dagli inquirenti dopo le cure mediche, non ha saputo dare molte altre spiegazioni sull'accaduto se non che la sera precedente era uscita per locali nel centro storico di Firenze dove avrebbe incontrato dei militari statunitensi, bevendo con loro. In particolare la giovane ha raccontato alla polizia di essere entrata in un secondo locale intorno alle 20, ma non ha saputo specificare se in compagnia o sola, poi no ricorda più nulla.

Gli investigatori ora devono ricostruire un buco temporale di sei ore, cioè dalle 20 fino alle due del giorno dopo quando la ragazza si è risvegliata. La ragazza esclude che ci sia stata una violenza e anche le visite mediche in ospedale avrebbero escluso la violenza. La polizia conta di poter ricostruire i fatti anche attraverso i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona e possibili testimonianze.