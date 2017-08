Una giovane turista di 24 anni, che si trovava in Italia per una vacanza, è stata ricoverata in gravi condizioni in ospedale a Firenze dopo essere improvvisamente caduta dalla finestra dell'albergo dove alloggiava con i parenti. L'episodio nella notte tra venerdì e sabato quando la giovane è precipitata dalla sua stanza al secondo piano dell'edifico situato nel centro storico del capoluogo toscano.

La ragazza era arrivata dagli Stati Uniti e da pochi giorni alloggiava nell'hotel col fidanzato e i familiari di quest'ultimo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, in base ad alcune testimonianze, sembra che la giovane stesse tentando di sedersi a cavalcioni su un parapetto intorno alle 2.30 di sabato mattina quando ha perso l'equilibrio cadendo nel vuoto. La donna si è schiantata a terra nella corte interna dell’hotel. Un impatto violentissimo che le ha causato traumi multipli gravi.

Dopo l'allarme sul posto sono accorsi i sanitari che hanno provveduto al suo trasferimento immediato all'ospedale Careggi di Firenze dove è stata ricoverata in prognosi riservata. Nella caduta la turista ha riportato un grave trauma cranico e diverse fratture agli arti. Sul caso gli investigatori stanno ascoltando possibili testimoni e gli accompagnatori della dona. La turista statunitense potrebbe essere caduta accidentalmente per colpa di un gesto sconsiderato forse provocato dal gran caldo, ma non si escludono altre ipotesi ad esempio uno stato di ebbrezza.