Una ragazza di venticinque anni originaria dell'Est Europa, studentessa a Firenze, ha denunciato di essere stata violentata da due uomini nella notte tra il 26 e il 27 gennaio scorsi sotto casa sua, nel capoluogo toscano. Sull'episodio indaga la polizia, coordinata dalla procura fiorentina, che procede per il reato di violenza sessuale di gruppo. La studentessa ha raccontato quanto sarebbe accaduto la notte tra giovedì e venerdì, quando stava per tornare a casa dopo una serata trascorsa nel centro storico della città insieme ad alcune amiche.

Il drammatico racconto della studentessa: “Trascinata in un vicolo e stuprata” – La venticinquenne ha detto di ricordare, in particolare, di essere rientrata a casa in taxi intorno alle 2.30 del mattino, nella zona di piazza Beccaria, e di essere stata avvicinata da due uomini mentre davanti al portone di casa stava cercando le chiavi nella borsa per rientrare. In quel momento sarebbe stata aggredita alle spalle da due persone – due uomini di carnagione chiara – che, prosegue il drammatico racconto della studentessa, l’hanno trascinata con la forza in un vicolo poco lontano da casa sua. Lì, mentre uno dei due uomini la immobilizzava, l’altro le ha tolto i pantaloni e l’ha violentata.

In corso le indagini: al vaglio le telecamere della zona – La giovane è riuscita a riprendersi dallo choc solo alcune ore dopo, quando ha trovato la forza di allontanarsi da quel vicolo e tornare a casa e dove ha chiesto aiuto ai suoi coinquilini. Nelle ore successive alla violenza la ragazza si è presentata all’ospedale di Santa Maria Nuova, dove per lei sono state attivate le procedure previste dal codice rosa. Subito dopo sono partite indagini a tappeto da parte degli agenti della squadra mobile, che analizzeranno anche le immagini girate dalle telecamere della zona.