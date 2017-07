Momenti di panico questa mattina a Firenze, in zona viale dei Mille, tra via Marconi e via del Pratellino, nei pressi di Campo di Marte: un cittadino extracomunitario è riuscito ad estrarre la pistola dalla fondina di un vigile urbano, facendo partire alcuni colpi. Per fortuna gli agenti della polizia municipale sono riusciti in qualche modo a deviare i colpi verso il basso e nessuno è stato colpito.

I fatti.

I due vigili urbani, un uomo e una donna, erano stati chiamati intorno alle 8 da un passante, che aveva visto un uomo, originario della Costa d'Avorio, in stato confusionale in mezzo alla strada, che avrebbe tentato di buttarsi sotto le auto in transito. Una volta arrivati sul viale, gli agenti si sono messi alla ricerca del sospetto e dopo averlo individuato, gli hanno intimato l’alt: ma in tutta risposta, l’uomo ha aggredito uno dei due agenti. Ne è nata la colluttazione finita con l'estrazione della pistola e lo sparo dei colpi. Lo stesso intervento dei due vigili urbani, ha scongiurato una tragedia.

Arrestato extracomunitario senza documenti.

L’uomo, spiegano dal Comune, “a prima vista straniero ma senza documenti, è stato arrestato e portato al comando per le procedure di identificazione”. L’assessore alla Sicurezza urbana e Polizia Municipale Federico Gianassi ha telefonato agli agenti esprimendogli “la solidarietà e il ringraziamento per il pronto intervento, che ha consentito di evitare danni gravissimi e di neutralizzare l’uomo“. Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. I due agenti, che sono rimasti lievemente feriti nel corso della colluttazione, si sono recati in ospedale per le cure del caso.

Ci sarebbe un video della colluttazione.

Ci sarebbe inoltre un video, girato con un cellulare da un passante, in cui sono state immortalate le fasi della colluttazione tra il vigile urbano e il migrante. In particolare, le immagini mostrerebbero l'extracomunitario che punta la pistola verso la testa del vigile dopo avergliela sottratta dalla fondina. Nel video si vedrebbe poi l'agente che riesce a abbassare il braccio del migrante, deviando la traiettoria dei colpi e facendoli finire a terra.