Un uomo è stato arrestato a Firenze dalla polizia dopo che dalle indagini è emerso che aveva segregato in casa la figlia minorenne e l’aveva promessa in sposa per quindicimila euro a un connazionale che lei neppure conosceva. Per quattro anni la ragazzina, tredicenne all’inizio del suo incubo e oggi diciassettenne, sarebbe stata segregata in casa dai genitori che, in questo periodo, le avrebbero permesso di uscire solo poche volte al mese per fare la spesa ma sempre in compagnia di uno degli uomini della famiglia. Non poteva possedere denaro né la scheda telefonica ma, proprio grazie al suo cellulare, di nascosto la giovane è riuscita a chiedere aiuto a un coetaneo accedendo alla chat di un gioco grazie a una connessione wi-fi. A quel punto il ragazzino, residente in Sicilia, ha raccolto la richiesta d’aiuto e ha segnalato il caso a un centro antiviolenza. Da qui sono partite le indagini – condotte dalla squadra mobile – e il padre della giovane, un cittadino serbo, è stato arrestato. Riduzione in schiavitù il reato contestato all’uomo, arrestato in esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere disposta dal gip su richiesta della Dda fiorentina.

In attesa delle nozze doveva restare vergine, dimagrire e imparare a fare le faccende domestiche – Secondo quanto ricostruito dalla polizia, quattro anni fa la ragazza era stata promessa in sposa dal padre a un connazionale residente con la propria famiglia in Francia. L'accordo stipulato prevedeva il pagamento di quindicimila euro, quattromila dei quali furono versati come acconto dieci mesi dopo, quando la famiglia del futuro sposo venne in Italia. In quella occasione fu stabilito che in attesa delle nozze la futura sposa avrebbe dovuto mantenere la verginità, dimagrire e imparare a fare le faccende domestiche. Diversamente la sua famiglia avrebbe dovuto restituire l’acconto. In base a quanto emerso dalle indagini, da allora la ragazza sarebbe stata segregata in casa fino a quando non sono arrivati a salvarla i poliziotti della squadra mobile di Firenze.