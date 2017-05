Un uomo di 29 anni di origini irachene è stato trovato ieri mattina all'alba privo di sensi da alcune volanti della polizia. Era accasciato all'angolo tra via Fiesolana e via di Mezzo, nel pieno centro di Firenze. Il giovane sarebbe stato picchiato a sangue da una o più persone: in seguito al ritrovamento, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Careggi, dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata. Stando a quanto hanno fatto trapelare le autorità, il 29enne avrebbe lesioni in varie parti del corpo e un forte trauma cranico. La squadra mobile di Firenze sta indagando per rintracciare gli autori della violentissima aggressione. Sono già stati ascoltati alcuni testimoni. Sarebbe stato un passante, sentendo le grida, a dare l'allarme. Gli agenti stanno anche visionando le immagini delle telecamere della zona e non è escluso che nel giro di pochi giorni i responsabili dell'agguato verranno identificati e consegnati alla giustizia.