C’è un nuovo caso di meningite C in Toscana: un 25enne, residente a Firenze, non vaccinato, risulta ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Careggi. Il giovane, al cui è stata diagnosticata l‘infezione da meningococco di tipo C, è in prognosi riservata ma sta rispondendo alle terapie. Stando a quanto ricostruito finora, il 25enne avrebbe accusato forti mal di testa e febbre negli ultimi tre giorni. Dopo aver constatato che la temperatura non si abbassava neppure con gli antipiretici, si è presentato al pronto soccorso in ospedale ed è stato sottoposto ad esame specifici. L’analisi del liquor (liquido spinale), ha confermato la diagnosi di meningite. A quel punto il paziente è stato ricoverato in terapia intensiva. Se le sue condizioni miglioreranno verrà poi trasferito nel reparto di malattie infettive.

"Non ci sono ritmi temporali precisi per il manifestarsi della meningite. La meningite c’è tutto l’anno. In genere si manifesta con un maggior numero di casi e quindi con più evidenza nei mesi invernali o a febbraio, quando si passa più tempo in ambienti chiusi e più a contatto con altre persone". Lo ha spiegato la dottoressa Donatella Aquilini, responsabile del reparto di malattie infettive dell’ospedale Santo Stefano di Prato: "La meningite di tipo B è meno frequente rispetto a quella del ceppo C – prosegue la dottoressa – In questi anni in Toscana abbiamo avuto casi principalmente del tipo C ipervirulento. mentre, per esempio, 15 anni fa abbiamo registrato molti più episodi di meningite di tipo B". La meningite causata da meningococco è una infezione che non va mai sottovalutata: per contrastarla l’unico mezzo resta la vaccinazione.