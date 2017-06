È tornato a colpire “il tedesco scroccone”. Ma l’ultimo ‘colpo’ potrebbe anche essere l’ultimo per il 37enne tedesco arrestato in un ristorante a Greve in Chianti. L’uomo aveva mangiato e poi aveva tentato di allontanarsi senza saldare un conto da 60 euro. I titolari de Il Gallo Nero hanno immediatamente chiamato i carabinieri. "Aveva mangiato antipasto – dice il proprietario del ristorante ai giornali locali – due secondi, contorni, due birre. In realtà c'eravamo subito resi conto che qualcosa non andava, era sporco nei vestiti, maleodorante. Ma noi siamo un locale pubblico, non possiamo mandare via la gente".

Quando i militari sono arrivati sul posto si sono trovati di fronte Roland, l’uomo di nazionalità tedesca già noto per essere più volte stato denunciato la scorsa settimana per aver consumato in locali e ristoranti del centro di Firenze senza pagare il conto. Alla domanda sul perché del suo comportamento, il 37enne avrebbe prima mostrato le denunce accumulate a mo’ di vanto, poi ha cominciato ad insultare i militari in inglese. Poi nel tentativo di riprendersi le carte da un carabiniere, lo ha aggredirlo continuando a offenderlo.

Alla fine è scattato l’arresto per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e insolvenza fraudolenta. "Essendo pure grandee e grosso – conclude il titolare de "Il Gallo Nero" – ci sono voluti due carabinieri per immobilizzarlo e mettergli le manette. Per quello che ho potuto ho aiutato anche io”. Dopo la compilazione degli atti è stato messo a disposizione della magistratura fiorentina.