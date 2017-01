Una donna di cinquantotto anni ha tentato di uccidere il figlio nel sonno. Lo avrebbe colpito al volto con un coltello da cucina mentre il ragazzo dormiva. La vittima, rimasta cosciente fino all'arrivo dei soccorritori, non avrebbe avuto possibilità di difendersi dall'aggressione. È accaduto a Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze. Il giovane accoltellato, di ventinove anni, ha riportato una profonda ferita vicino all'occhio ed è stato ricoverato all'ospedale Careggi ma non sarebbe in pericolo di vita. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa della donna, che è stata poi fermata dai carabinieri intervenuti sul posto.

Intervenuti a casa della donna i carabinieri di Bagno a Ripoli – Nella casa sono intervenuti i militari della stazione di Bagno a Ripoli e il personale del nucleo operativo della compagnia di Oltrarno per i rilievi tecnici. In base a quanto emerso dai primi accertamenti dei carabinieri, la donna soffrirebbe di crisi depressive a seguito della separazione dal marito. La sua posizione è in questo momento al vaglio dei militari: la mamma rischia l’arresto per tentato omicidio.