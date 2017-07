in foto: Tir bloccato tra via Verdi e via Ghibellina, Firenze (Twitter).

Ha sbagliato a usare il navigatore che lo ha costretto a transitare controsenso lungo alcune strade del centro storico di Firenze. Un tir si è così ritrovato incastrato all'incrocio tra via Verdi e via Ghibellina, a pochi passi da piazza Santa Croce. È successo nella mattinata di giovedì 27 luglio, intorno alle 11, quando anche la polizia municipale è intervenuta, chiudendo le due strade e compiendo tutte le operazioni necessarie allo sblocco del camion. La situazione è tornata alla normalità dopo circa un'ora, anche se il traffico era in tilt e la circolazione compromessa, ma per il malcapitato guidatore, di origine ungherese, non è finita qui: sono infatti scattate le multe per transito in zona a traffico limitato senza autorizzazione, pari a 193 euro, e sono state imposte a suo carico anche le manovre di spostamento del veicolo per un totale di altri 100 euro.

Secondo quando riferito agli agenti, l'autista del tir avrebbe inserito sul navigatore la strada di destinazione del suo viaggio, e cioè via Torta, ma sbagliando il Comune, Firenze invece di Sesto Fiorentino. Quindi il dispositivo l'ha indirizzato sì verso via Torta, ma a due passi da piazza Santa Croce, e il camion ha così finito per incastrarsi nelle strade strette del centro.