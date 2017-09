L’hanno scoperta mentre urinava vicino alla statua del Biancone, alle porte di Palazzo Vecchio, in pieno giorno e in un'area sempre affollata di turisti, come del resto è quella del centro di Firenze. Incurante della presenza di numerosi turisti, tra i quali anche dei bambini, una 23enne romena è stata denunciata dai carabinieri per atti osceni in luogo pubblico commessi alla presenza di minori.

I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri, 6 settembre, intorno alle 14. i carabinieri della vicinissima stazione degli Uffizi sono intervenuti nella loro attività di ordinanza. Inizialmente si pensava che la donna fosse accovacciata per colpa di un malore. In realtà era con l'abito alzato e l'intimo abbassato, mentre indisturbata espletava i propri bisogni. I militari l’hanno quindi bloccata, fatta ricomporre e spostata in una parte più appartata della Piazza, piena di persone tra cui anche numerosi minorenni. Come detto, la 23enne è stata denunciata.