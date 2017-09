Attirata con l'inganno in un locale del centro e poi trascinata nel retro dell'edificio dove sarebbe stata violentata da uno sconosciuto all'interno di un ripostiglio. È la drammatica storia raccontata da una ragazzina di appena 17 anni agli uomini della squadra mobile di Firenze sporgendo formale denuncia per stupro. La violenza sessuale sarebbe avvenuta nella notte tra sabato e domenica in un locale notturno del centro storico del capoluogo toscano dove la minore era andata in compagnia di alcuni amici per trascorrere la serata di divertimento.

Secondo il racconto che la stessa vittima ha fornito agli inquirenti, la ragazza ad un certo punto della serata si sarebbe momentaneamente allontanata dagli amici con cui si trovava, rimanendo però nel locale. Proprio in questa fase però avrebbe conosciuto nello stesso locale un ragazzo. Questo l'avrebbe avvicinata offrendole da bere, poi con un pretesto l'avrebbe portata in un retrobottega buio e appartato e qui l'avrebbe aggredita e violentata in un ripostiglio-magazzino. L'uomo si sarebbe poi allontanato indisturbato.

Subito dopo la ragazza si è fatta trasportare in ospedale dove sono scattati gli accertamenti medici che però non avrebbero riscontrato lesioni nella 17enne. La ragazza ha comunque confermato lo stupro subito e ha denunciato il fatto indicando l'aggressore come un ragazzo di circa 25 anni descritto come un giovane dell'Est Europa. A seguito della denuncia, gli investigatori ora stanno cercando di rintracciare il giovane straniero che potrebbe essersi allontanato da Firenze