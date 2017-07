Una donna ha tentato di suicidarsi dandosi fuoco in piazza San Firenze, nel centro di Firenze. Si tratterebbe di una cittadina siriana di 32 anni. Sul posto sono immediati intervenuti quattro poliziotti, avvisati dai passanti, che l'hanno immobilizzata per evitare una tragedia. Secondo le ricostruzioni dei media locali, la donna sarebbe arrivata in piazza San Firenze, situata tra Piazza Santa Croce e Piazza della Signoria, spingendo la carrozzella dell'uomo che assiste. A un certo punto il gesto inconsulto: si è cosparsa di benzina e ha preso un accendino. La prontezza di alcuni agenti ha evitato il peggio: alcuni di loro sarebbero anche rimasti feriti, dopo che la squilibrata ha cominciato a scalciare e dare pugni nei confronti delle stesse forze dell’ordine; la 32enne è stata poi soccorsa dal 118. Stando a quanto scrive La Nazione, le cause del gesto potrebbe essere da ricondurre a motivi abitativi, alla richiesta di una casa.

Lo scorso marzo, sempre a Firenze, un 41enne aveva minacciato di darsi fuoco e gettarsi in Arno. Sul posto erano poi intervenute squadre di sommozzatori dei vigili del fuoco assieme ad alcune pattuglie della polizia. L'uomo, italiano, non nuovo a gesti del genere, chiedeva di parlare con il sindaco Dario Nardella.