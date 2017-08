La Galleria degli Uffizi è stata temporaneamente chiusa al pubblico per un guasto all'impianto di condizionamento. A comunicarlo è stato il direttore del più noto museo di Firenze, Eike Schmidt, assicurando che le opere non corrono alcun pericolo. Le persone presenti nel museo sono state invitate a terminare la visita. La contingenza tecnica arriva in uno dei giorni più caldi dell’anno, con temperature percepite quasi vicine ai 40° in molte città italiane. Ad ogni modo il direttore ha spiegato che tecnici sono già al lavoro e la Galleria dovrebbe essere riaperta a breve. “Sembra che si sia esaurita tutta l'acqua delle riserve del sistema di condizionamento – ha spiegato Eike Schmidt – Al momento si stanno trasportando nuove riserve speciali d'acqua per riempire nuovamente il sistema". Svariate decine di persone già in fila per visitare la galleria, ha spiegato Schmidt, sono state avvertite della chiusura e invitate a tornare più tardi. “La Galleria – ha riferito ancora Schmidt – si sta progressivamente svuotando e sono rimasti solo alcuni visitatori al secondo piano dell'edificio”.