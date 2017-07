Attimi di paura la notte scorsa a Firenze poco dopo le 22. Un furgone è piombato improvvisamente su un gruppo di persone intente a gustare un gelato all'esterno di un locale del posto, nell’immediata periferia est del capoluogo toscano, causando quattro feriti. A seguito dell'impatto a terra infatti sono rimasti una donna e tre bambini piccoli tra i 3 ed i 6 anni che erano seduti ai tavoli della gelateria e non hanno fatto in temo a scansarsi.

Dopo l'allarme lanciato dagli altri presenti alla scena, sul posto son accorsi i servizi di emergenza sanitaria oltre alla polizia. Tutti i feriti sono stati immediatamente soccorsi dalle ambulanze e trasportati in ospedale ma il più grave è uno dei piccoli, una bambina di sei anni che è stata trasferita in codice rosso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze e ricoverata in condizioni molto gravi. Meno gravi gli altri due piccoli, un bimbo di sei anni e un’altra bambina di tre, anche loro ricoverati al Meyer, e la donna che invece è stata portata all’ospedale di Careggi.

Sarà compito del polizia municipale ora stabilire l'esatta dinamica dei fatti che appare ancora poco chiara. Secondo un primissima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo al volante del furgone avrebbe sbagliato una manovra perdendo il controllo del mezzo che sarebbe letteralmente piombato nella gelateria dopo aver travolto i tavolini che si trovano davanti all’ingresso del locale. Ferite lievi e trasporto ospedale anche per lui che ora è indagato.