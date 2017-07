Una bambina di quattro anni e mezzo si è punta con l'ago di una siringa che era stata abbandonata nel parco di villa Vogel di via Canova, in zona Isolotto a Firenze. L’incidente è avvenuto nella serata di martedì e subito la bambina è stata portata dai genitori al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Meyer per gli accertamenti sanitari del caso. Sulla vicenda indagano i carabinieri del nucleo radiomobile, intervenuti in ospedale dopo essere stati avvisati di quanto accaduto al parco. Da quanto ricostruito, la piccola si stava dirigendo verso l'uscita del parco insieme ai suoi genitori dopo una serata trascorsa all’aperto quando ha pestato l'ago di una siringa abbandonato a terra. L'ago le ha quindi perforato il sandalo pungendola sotto al piede.

La bimba dovrà sottoporsi a visite periodiche per sei mesi – Dopo l'incidente la bambina è stata presa in carico dal centro malattie infettive dell’ospedale pediatrico Meyer, che la sottoporrà a monitoraggio per un periodo di sei mesi per scongiurare la presenza di infezioni. Il rischio di contagio, da quanto si apprende, sarebbe molto basso se non quasi assente ma in ogni caso la bambina dovrà sottoporsi a delle visite periodiche per monitorare la situazione. La siringa è stata portata all'ospedale Meyer per gli accertamenti del caso.

I casi precedenti nel parco fiorentino – A quanto pare, stando alle testimonianze fornite ai quotidiani locali dai frequentatori del parco fiorentino, quanto accaduto ieri non rappresenta un caso isolato. In più occasioni sarebbero state trovate infatti delle siringhe abbandonate a terra. "Qualche giorno fa un ragazzo si stava facendo di eroina su una panchina – ha raccontato una mamma dopo aver saputo della vicenda della piccola -. Abbiamo telefonato alla polizia ma lui poi è andato via prima che gli agenti arrivassero”.