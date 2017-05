Stava camminando in strada quando ha visto due ragazzine su tetto del palazzo mentre si muovevano in modo strano. Per questo una donna toscana si è subito spaventata pensando immediatamente al "blue whale", il gioco che spingerebbe gli adolescenti al suicidio lanciandosi dai palazzi e di cui si parla tanto in questo periodo, e senza indugio ha chiamato la polizia spiegando che le due potevano essere vittime del macabro gioco. All'arrivo degli agenti però si è scoperto che le due non avevano alcuna intenzione autolesionista ma avevano solo pensato di farsi un selfie un po' particolare.

L'episodio è accaduto all'ora di pranzo a Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze, e per alcune ore ha fatto temere per le due ragazzine. All'arrivo della volante, infatti, sul tetto non c'era più nessuno ma poi gli agenti sono riusciti a rintracciare le due amiche e hanno chiesto spiegazioni. Le due prima hanno negato ma poi, messe alle strette, hanno raccontato che erano da sole in casa quando hanno pensato di andare sulla terrazza del palazzo di cinque piani per arrampicarsi poi sul tetto e poter così farsi dei selfie originali con gli smartphone. Alla fine la polizia, anche in base alle foto che sono state visionate alla presenza dei genitori, ha escluso che le due fossero salite sul tetto con intenti suicidi.