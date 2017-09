"Fintissimi, Finalmenty Perfetty", è lo slogan che campeggia in bella mostra al centro di un enorme cartellone pubblicitario apparso nelle scorse ore a Torino, sulla rampa del cavalcavia di corso Sommelier, attirando l'attenzione di automobilisti e passanti. Il richiamo è evidentemente alla campagna pubblicitaria di una nota azienda di lingerie e alla sua testimonial femminile, rappresentata però nel cartellone fake in versione bambola di plastica o meglio bambola gonfiabile, a sottolinearne l'artificialità, perché, come si legge in basso, l’autore ha ribadito: "Made of plastic. It’s Fantastic!".

Il manifesto non è firmato ma è molto probabile si tratti di una nuova campagna anti pubblicità ad opera di street artist italiani che già nel recente passato hanno dato vita ad analoghe iniziative. Manifesti identici, affiancati da altre imitazioni fake di altre pubblicità, infatti erano apparsi pochi mesi fa, durante l'estate, a Roma. Nella Capitale accanto ai cartelloni di "Fintissimi", Cold", "Macedonia" e "Dolce Gas", affissi alle fermate di bus e tram, campeggiavano anche manifesti gialli che in qualche modo chiarivano l'iniziativa, opera di vari street artist, tra cui Hogre: "La pubblicità può e dovrebbe essere bandita".