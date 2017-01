I Carabinieri del Comando provinciale di Savona hanno smantellato un’organizzazione criminale specializzata in "finti matrimoni" finalizzati a far ottenere a cittadini stranieri il permesso di soggiorno, grazie alle nozze con donne italiane compiacenti. Quindici persone sono state arrestate (una decina di italiani e cinque di nazionalità straniera) nell’ambito dell’operazione, le cui indagini sono state estese, oltre che alla Liguria, anche ad altre regioni, tra cui, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Calabria. Le accuse, a vario titolo, sono di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, violazione della Bossi-Fini e induzione al falso ideologico. Per cinque degli arrestati si sono aperte le porte del carcere, per altri dieci sono invece scattati i domiciliari. Le ordinanze sono state firmate dal gip savonese Francesco Meloni. L’indagine è stata coordinata dal pm Giovanni Battista Ferro e condotta dal nucleo investigativo dei carabinieri, agli ordini del comandante provinciale Dionisio De Masi, del colonnello del reparto operativo Alessandro Ciuffolini e del capitano Alberto Azara del nucleo investigativo.

Come detto, l’obiettivo principale del sodalizio criminale era quello di far ottenere agli “sposini” extracomunitari un permesso di soggiorno definitivo in Italia. Gli interessati pagavano una cifra di circa 10/12 mila euro che includeva il costo del viaggio, il sì della sposa (italiana compiacente), le pubblicazioni, la cerimonia del matrimonio civile con tanto di testimoni, amici, parenti (ovviamente finti e finiti tra gli arrestati) e pure il fotografo. Le “nozze” permettevano il rilascio del permesso di soggiorno definitivo e quindi la libera circolazione non solo nel territorio nazionale italiano, ma anche nella Comunità Europea. Le indagini sono state attivate a seguito di alcuni matrimoni sospetti registrati presso gli Uffici di stato civile di alcuni Comuni liguri. I controlli di routine hanno consentito di gettare luce sulla speciale “agenzia matrimoniale”.