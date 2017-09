Scade il 30 settembre la possibilità di richiedere il condono per le liti fiscali pendenti presso le Commissioni Tributarie e la Cassazione, ovvero tutte le controversie dei contribuenti che abbiano come unica controparte l'Agenzia delle Entrate: si tratta di tutti quegli atti che riguardano il pagamento di imposte locali, come l'IMU, ICI, TARI e TASI, TARSU compresi i ricorsi notificati entro il 24 aprile 2017.

È possibile richiedere il condono per chi ha già una causa in corso, in qualsiasi grado di giudizio, anche in Cassazione. Si parla di lite fiscale pendente quando viene incardinato il ricorso fatto contro un atto, in una controversia tra un contribuente e l'Agenzia delle Entrate. È necessario che il contribuente abbia impugnato l'atto entro l'1 maggio del 2011.

Cosa prevede il condono?

Come spiega il sito dello studio legale La Motta Monti, il condono prevede che la somma dovuta venga spalmata in tre rate: le prime due prevedono il pagamento del 40%, e scadono rispettivamente il 30 settembre e il 30 novembre del 2017; l'ultima rata ammonta al 20% e scade il 30 giugno 2018. Su cosa si applica il condono? Secondo la legge 96 del 21 giugno 2017, chi ha diritto al condono potrà evitare di pagare le sanzioni, per esempio le multe che si applicano sul ritardo dei pagamenti, e avrà diritto a uno "sconto" sugli interessi, che in alcuni casi sono molto alti, e corrispondono anche al totale del tributo stesso. Grazie alla rottamazione gli interessi saranno calcolati soltanto sui sessanta giorni successivi alla notifica dell'atto. Resta invece da pagare per intero "la sorte capitale", cioè quanto il contribuente deve allo Stato.

In caso di rifiuto della richiesta di rottamazione il contribuente dovrà essere informato tramite un atto notificato entro il 31 luglio 2018.