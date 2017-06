Morte in diretta su Periscope. Una coppia di ventenni finlandesi si è ubriacata per ore bevendo superalcolici, poi entrambi sono saltati in macchina e, correndo a tutta velocità, si sono schiantati contro il guardrail. Filmando tutto sul famoso social network, compreso il momento fatale dello scontro. Si tratta di un video lunghissimo, che ha raggiunto le oltre 150mila visualizzazioni sulla piattaforma, in cui si vede come i due, un ragazzo a una ragazza originari di Espoo, città vicina alla capitale Helsinki, mentre scherzano e giocano con i loro cellulari, bevano pesantemente.

Poi entrambi escono di casa e si mettono in macchina. Mentre lui è alla guida, lei continua a registrare, fino al tragico schianto, con le immagini che diventano mosse e la diretta che si interrompe bruscamente. La polizia locale sta indagando per fare chiarezza sull'incidente. Gli agenti hanno trovato la vettura sulla quale viaggiavano i due ragazzi fuori strada alle prime luci dell'alba di giovedì scorso. Ma proprio quelle immagini registrate su Periscope lascerebbero pochi dubbi all'immaginazione.

"Riteniamo che le vittime siano quelle che compaiono nel video – ha dichiarato Paavo Myöhänen, portavoce della polizia -. L'automobile corrisponde a quella dell'incidente. Stiamo aspettando i risultati dei test per vedere se fossero sotto l'influenza di droghe e di alcol. L'auto viaggiava a più di 100 kmh su una piccola strada di campagna dove il limite è a cinquanta. Entrambe le vittime sono morte nell'impatto".