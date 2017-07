Grave episodio nel pomeriggio di venerdì nella capitale finlandese, Helsinki. Secondo quanto riferiscono i media locali citando fonti di polizia, un uomo al volante di una vettura si è scagliato contro la folla in strada falciando i passanti. Il bilancio provvisorio dell'accaduto parla di almeno un morto e diverse persone rimaste ferite sull'asfalto. Secondo quanto comunicato dalla stessa polizia di Helsinki, l'autista potrebbe essere una persona ubriaca che si era messa al volante della sua vettura finendo però contro i passanti.

Il conducente del veicolo è stato fermato dagli agenti accorsi sul posto poco dopo l'incidente e ora è sotto custodia in attesa degli sviluppi delle indagini a suo carico. La polizia ha spiegato che l'uomo è in uno stato confusionario e per questo ancora non è stato possibile interrogarlo. Si tratterebbe di un 50enne finlandese.

Dopo l'accaduto, oltre alle forze dell'ordine, sul posto sono accorse anche numerose ambulanze che hanno provveduto a trasportate in ospedale le persone colpite dall'auto. Alcuni sono rimasti feriti solo in maniera lieve e saranno dimessi a breve dopo le prime cure al pronto soccorso, mentre altri hanno avuto bisogno di un ricovero nelle strutture sanitarie finlandesi