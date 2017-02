in foto: Foto di repertorio.

Ha perso il controllo dell'auto probabilmente a causa dell’asfalto bagnato, ha fatto un testacoda ed è finita in un fosso senza però sprofondare. Questo perché in quello stesso identico punto era caduta poche ore prima, forse nella serata di domenica, un’altra auto. L’incidente è avvenuto questa mattina nella zona di Mestre e non è l’unico delle ultime ore. A bordo dell’auto finita nel fossato, una Fiat Panda rossa, c’era una donna che è rimasta incastrata nell’abitacolo ma che fortunatamente è riuscita a salvarsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i sommozzatori che hanno liberato la donna, ferita e trasportata in ospedale per accertamenti. Inevitabili i disagi alla circolazione nella zona.

Un’altra auto finisce nel canale: incastrata sotto il ponte – Qualche ora prima un’altra auto era finita in un fossato pieno d’acqua. Come ricostruiscono i quotidiani locali, il guidatore ha perso il controllo del veicolo ed è finito dritto nel canale. In qualche modo, fortunatamente, la persona a bordo dell’auto è riuscita a mettersi in salvo. La vicenda, come nel caso della signora alla guida della Panda, avrebbe potuto avere risvolti ben più tragici: l’auto infatti si è incastrata sotto a un ponticello di cemento armato ed è stata sommersa dall’acqua. La strada è stata poi chiusa al transito per permettere il recupero dell'auto da parte dei vigili del fuoco.