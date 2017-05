Finisce con la Panda nel canale: passante eroe gli tiene la testa fino all’arrivo dei soccorsi

Non c’ha pensato sue due volte: quando ha visto quell’auto ribaltata nel canale di scolo Fiumicello, in località Altura di Villaga, nel vicentino, si è tuffato subito in acqua e, sostenendo la testa dell’uomo alla guida, un 69enne, ha permesso il successivo salvataggio da parte dei vigili del fuoco.