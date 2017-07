"Mio figlio sta morendo di tumore, aiutatemi a far fronte alle cure mediche". Con questa frase l'inglese Neil Jackson ha chiesto ai suoi concittadini di dargli una mano per affrontare gli ingenti costi delle terapie, riuscendo a racimolare 13mila sterline da persone generose che avevano deciso di dargli una mano dopo che aveva diffuso la notizia che il suo bambino stava male e avrebbe avuto bisogno di molto denaro per potergli garantire cure adeguate.

Come spiega Metro, non si tratterebbe della prima volta in cui Jackson compie un simile del genere. Ci provò, sempre con la stessa scusa, nel 2012, quando fu anche messo in carcere dopo aver rubato 60 mila sterline e averli spese in costosissimi viaggi; stessa cosa è si è verificata questa volta. Jackson è stato incastrato da alcune delle sue vittime che hanno fatto delle ricerche su di lui online e si sono insospettite dati i suoi precedenti. Alcune delle sue vittime hanno effettuato donazioni pur versando in condizioni economiche di certo non brillanti.

L'uomo è stato così tratto in arresto e le visite mediche sul figlio hanno dimostrato che era in ottima salute, fisica e mentale, così anche questa volta Jackson è stato condannato e dovrà scontare 6 anni in carcere per truffa.