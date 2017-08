Continua il braccio di ferro tra Italia e Francia sul caso Fincantieri-Stx. E tra Roma e Parigi per il momento non è stato trovato alcun accordo. “Nel colloquio con Le Maire abbiamo constatato che tra Italia e Francia permangono ancora differenze non sanate nel senso che non è possibile accettare una ripartizione al 50 percento”, è quanto ha detto il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan al termine dell'incontro di martedì con la controparte francese, Bruno Le Maire. “Questa posizione rimane e su questo rimarremo fermi”, ha aggiunto il ministro italiano affermando che è stato stabilito “che ci sarà tempo di qui fino al 27 settembre, in occasione del vertice Italia-Francia, per valutare la possibilità di colmare le differenze”. “Abbiamo un'opinione diversa su Stx ma troveremo una soluzione adeguata”, ha detto da parte sua il ministro dell'Economia francese al termine dell'incontro. “Sono molto contento di essere a Roma con i ministri Padoan e Calenda – così ancora Le Maire parlando in italiano – e sono convinto che dobbiamo rafforzare la collaborazione tra Italia e Francia. Siamo due grandi Paesi, siamo fratelli”.

“Abbiamo perfetta coscienza in Francia – ha aggiunto il ministro – dell'emozione che può suscitare la decisione assunta dal governo francese su Stx. Voglio dire ai miei amici italiani che è una decisione temporanea”. Il ministro ha detto che l'intenzione del governo francese è quella di “costruire con l'Italia una grande compagnia europea navale civile e militare” e “abbiamo deciso di lavorare insieme a questa cooperazione tra Francia e Italia”. “Per creare un grande gruppo occorre fiducia reciproca e la premessa è raggiungere una conclusione che rispetti gli accordi su Stx”, ha rilevato il ministro Carlo Calenda aggiungendo che per ora le posizioni sono ancora distanti.