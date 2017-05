La procura di Avezzano, dopo le indagini condotte dagli agenti della Squadra mobile della questura dell'Aquila, ha indagato la senatrice del Partito Democratico Stefania Pezzopane con l’accusa di finanziamento illecito ai partiti. L’ex Presidente della provincia de L’Aquila è accusata dall'imprenditore Angelo Capogna, che si occupa di aziende che forniscono servizi per l'illuminazione pubblica, nell’ambito di una inchiesta che coinvolge politici e funzionari di molti Comuni abruzzesi e che ha già portato nel marzo del 2016 a perquisizioni e acquisizioni di documenti (tecnicamente il procedimento nei confronti della senatrice democratica è uno stralcio del filone principale, dunque potrebbe essere trasferito a L’Aquila).

L’imprenditore ha descritto agli inquirenti un presunto “sistema di tangenti sui lampioni”, all’interno del quale si inserirebbero anche due consegne di denaro in favore della Pezzopane. Capogna ha parlato di due tranche di 5mila euro l’una, consegnate all’allora Presidente della provincia nel 2010, a margine di iniziative elettorali, sempre alla presenza di testimoni. Tangenti che comunque non avrebbero prodotto l’effetto sperato, dal momento che l’imprenditore non avrebbe ricevuto le commesse per le quali si era interessato.

La senatrice democratica ha spiegato di non essere ancora stata messa a conoscenza dell’indagine: “Non so nulla, non ho ancora ricevuto niente, tuttavia ho fiducia nella magistratura. Mi dispiace che i magistrati debbano lavorare spesso su cose del genere, mi sembra un grande calderone che alla fine si chiarirà”