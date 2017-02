Quel lungo giro del mondo iniziato ormai anni fa purtroppo si è concluso in Thailandia. Un 27enne originario di Rimini, Filippo Capelli, ha perso la vita in un incidente stradale accaduto in Thailandia. Filippo, dal 2012, si era trasferito all'estero, prima in Australia e poi in Thailandia, dove lavorava come barman in un grande albergo della capitale. Nella serata di venerdì il giovane stava tornando a casa, dopo una giornata di lavoro, in sella al suo motorino. E' rimasto coinvolto in un incidente e nonostante indossasse il casco per lui non c'è stato nulla da fare. I genitori e il fratello di Capelli sono già partiti per Bangkok per riportare a casa la salma. Filippo tornava a Rimini una volta all'anno per fare visita ai suoi familiari e aveva recentemente espresso il desiderio di fermarsi un po' più a lungo nella sua città natale dopo tanto tempo trascorso all'estero.

Sconvolti gli amici che erano in contatto con lui via Facebook. A Rimini era semplicemente Sciallo, il suo soprannome. La sua prima volta in Thailandia quando era poco più che ventenne. Nel 2012 poi decise di lasciare Rimini, dove era nato e cresciuto, per trasferirsi in Australia, trovando casa e lavoro a Perth. Un ragazzo solare, sempre con il sorriso sulle labbra, un entusiasta della vita e delle sue mille opportunità, lo ricordano un po’ tutti così. “Tanto, i bei ricordi non passeranno mai. Ciao Filo ‘Sciallo’”, scrive un amico su Facebook postando una foto di Filippo sorridente.