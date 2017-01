Stava andando a scuola come tutte le mattina, camminando verso la fermata dell'autobus fra Cascinapiano e Torrechiara, in provincia di Parma, quando – intorno alle 7 e 15 di ieri mattina – un'Alfa 147 l'ha investito. Così è morto, a soli 17 anni, Filippo Ricotti: il ragazzino è deceduto pochi istanti dopo essere stato travolto a causa delle gravi lesioni riportate. A nulla è servito purtroppo l'intervento dei soccorritori.

Filippo era il figlio di Stefano Ricotti, imprenditore alla guida dal 1996 della Dalter Alimentari, storica azienda di Sant'Ilario d'Enza. I familiari del giovane abitano nel parmense, a pochi metri dal luogo della tragedia. Il ragazzo giocava a calcio nella formazione juniores della Langhiranese. Il club, appresa la notizia della scomparsa di Filippo, ha listato a lutto la propria pagina web, scrivendo un commovente ricordo per il proprio baby centrocampista: "Momento di grande dolore per tutta la Langhiranese Calcio, che oggi piange la scomparsa del giovane Filippo Ricotti, atleta della nostra Juniores. Sono attimi in cui le parole vengono a mancare, sono le lacrime a farla da padrone, perché non si può trovare pace nel dover dire addio ad un ragazzo di 17 anni che aveva una vita davanti. Un ragazzo che era con noi dalla Scuola Calcio e aveva percorso con i colori grigiorossi il suo iter calcistico, crescendo stagione dopo stagione. Noi abbiamo avuto la fortuna di apprezzare la sua educazione, i suoi modi gentili, era davvero un ragazzo straordinario. Tutta l'Asdb Langhiranese si stringe attorno alla sua famiglia ed ai suoi cari in questo terribile lutto e gli vuole fare sentire tutta la sua vicinanza. Oggi e domani le attività sono sospese per ricordare Filippo. Ciao Filippo, che la terra ti sia lieve".