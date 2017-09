Con la sua fidanzata aveva deciso di provare una delle attrazioni presenti un resort che aveva scelto per passare qualche giorno in spensieratezza, una teleferica che avrebbe dovuto trasportarlo da una zona all'altra, ma qualcosa è andato storto e lui ha fatto un volo di diversi metri nel vuoto prima di schiantarsi. Così è morto il 32enne Andrew Tamayo, poliziotto filippino fuori servizio che stava trascorrendo una vacanza in un resort in Los Baños, nella Provincia di Laguna, a sud di Manila.

Secondo la relazione della polizia locale, l'uomo stava facendo il tragitto previsto dall'attrazione intorno alle 16 del pomeriggio quando la fune si è improvvisamente spezzata facendolo cadere di sotto, nelle acque di un lago. L'uomo è stato soccorso dai presenti e dal personale medico del resort e successivamente dai medici di un'ambulanza allertata dallo stessa struttura alberghiera, ma purtroppo per lui è stato tutto inutile. Trasportato d'urgenza in ospedale e sottoposto alle necessarie terapie , l'agente 32enne è deceduto poche ore dopo, durante la notte, a causa delle ferite riportate nella caduta.

Secondo gli inquirenti, l'uomo è caduto da oltre tre metri e mezzo di altezza finendo nel lago dove ha bevuto molta acqua. Per recuperalo infatti gli addetti del resort avrebbero impiegato almeno dieci minuti. Sul corpo del 32enne sarà comunque condotta un'autopsia disposta dalle autorità locali per accertare l'esatta causa di morte.