in foto: Polizia di Philadelphia (Getty).

Sabato sera di paura a Filadelfia, negli Stati Uniti. Due uomini hanno improvvisamente sparato contro una trentina di persone che ascoltavano musica e ballavano per strada. Non ci sono per il momento vittime, ma solo 9 feriti tutti di età compresa tra i 16 e i 27 anni, di cui due in gravi condizioni, come riportato dalle autorità locali. Secondo la polizia locale, almeno 27 colpi d'arma da fuoco sono stati sparati nella zona conosciuta come Strawberry Mansion, nell'area a Nord della città a stelle e strisce, intorno alle 22:30 ora locale.

Alcuni tra i feriti meno gravi hanno riferito che stavano ascoltando musica quando due uomini sconosciuti hanno aperto il fuoco contro la folla. La polizia sta indagando, ma stando ad una prima ricostruzione, sarebbero stati gli uomini a sparare sulla folla, poi fuggiti a bordo di un'auto. Non è escluso che si sia trattato di un regolamento di conti tra bande di quartiere. Gli investigatori stanno analizzando i video di sorveglianza della zona e controllando alcuni post sui social media per ricostruire l'esatta dinamica degli eventi, individuare i due aggressori e stabilire un movente, dato che tutta la scena è stata ripresa in diretta su Facebook.