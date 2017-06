Roberto Fico, esponente di punta del Movimento 5 Stelle nonché firmatario dell'analoga proposta di legge sullo Ius Soli depositata dal gruppo parlamentare grillino nel 2013, si dichiara favorevole al provvedimento per la riforma del diritto di cittadinanza ma critica fortemente l'approccio del Partito Democratico e della maggioranza di governo: "Sono favorevole e lo voterei, ma in questo momento al Senato il Movimento 5 Stelle si asterrà, come già avvenuto alla Camera. Io non devo convincere nessuno e poi non credo che la posizione del Movimento sia negativa sullo Ius Soli. Se questa legge passa in questo modo, in questo momento, tirata fuori durante il ballottaggio, è un qualcosa che è più un pretesto per il Pd per cercare di ricollocarsi a sinistra. È anche un poco errato chiamarlo Ius Soli, perché in questo caso è anche uno Ius Culturae, è un po’ diverso insomma”, ha spiegato Fico intervistato dai conduttori della trasmissione radiofonica "Un giorno da pecora".

Interrotta la discussione della proposta di legge sullo Ius Soli a causa delle veementi proteste degli esponenti della Lega Nord andate in scena al Senato la scorsa settimana, l'Aula parlamentare si appresta a vagliare nuovamente il provvedimento, nel tentativo di arrivare a una rapida approvazione, e via via che la data di discussione si avvicina, le proteste aumentano. Per domani è prevista a Roma una manifestazione indetta da Casapound, che già la scorsa settimana ha organizzato un corteo non autorizzato proprio davanti a Palazzo Madama. La Marcia per i diritti degli italiani “per il riconoscimento della preferenza nazionale in tutti i settori del welfare, dalle case agli asili nido”. Secondo CasaPound sfileranno “migliaia di persone”: “Sarà una doccia fredda per quei traditori della patria che si ritengono legittimati a cancellare la nostra identità di popolo, regalando la cittadinanza a chi non l’ha voluta né conquistata”.